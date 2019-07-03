Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 837 puanlık azalışla 99 bin 363 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. - İSTANBUL
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