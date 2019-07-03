Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,84'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 837 puanlık azalışla 99 bin 363 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi de yüzde 0,96 değer kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:18 Kaynak: İHA
Borsa İstanbul, Ekonomi
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