Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan ve yüzde 0,94 azalarak 98.695,44 puana indi.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan ve yüzde 0,94 azalarak 98.695,44 puana indi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:22 
Ekonomi
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