Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan ve yüzde 0,94 azalarak 98.695,44 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan ve yüzde 0,94 azalarak 98.695,44 puana indi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:22
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