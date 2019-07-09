Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan ve yüzde 1,91 azalarak 96.811,22 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.884,22 puan ve yüzde 1,91 azalarak 96.811,22 puana indi. Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:57
Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Erdoğan, Davutoğlu'na açıkça sormuş: Parti kuruyormuşsun? Yıpranma hakkından 45 meslek grubu yararlanabiliyor