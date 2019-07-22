Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 760,47 puan ve yüzde 0,75 azalarak 101.088,73 puana indi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 760,47 puan ve yüzde 0,75 azalarak 101.088,73 puana indi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:22
Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira Benzinin ardından motorine de indirim geliyor "Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak FETÖ'nün kanalında program sunan Reha Yeprem'i görenler tanıyamıyor