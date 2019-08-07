Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 1,53'lük düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 1,53'lük düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul
100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,53'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.527 puanlık azalışla 98 bin 56 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 2,43 değer kaybetti.
(İHA)
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