Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

55 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 95.394,24 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 95.394,24 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 127,87 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,24 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile metal eşya sanayi oldu.


Güne hafif yükselişle başladıktan sonra düşüşe geçerek 94.350 seviyelerine kadar gerileyen BIST 100 endeksi, buradan gelen tepki alımlarıyla tekrar 95 bin seviyesinin üzerinde 95.394,24 puandan kapanış yaptı.


Analistler, bugün ve yarın Jackson Hole'da gerçekleştirilen toplantıdan gelecek mesajlar başta olmak üzere Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi takviminin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.


Yarın, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Almanya'da IFO endeksleri ve ABD'de tüketim ile sermaye malları sipariş verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 96.500 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:12 Kaynak: AA
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