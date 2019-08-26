Son Dakika Haberleri: Borsa, günü düşüşle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, günü düşüşle tamamladı

46 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kaybıyla 97.101,30 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 47,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,79 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,80 ile iletişim oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ve Çin'in ticaret görüşmelerinde tekrar masaya oturabileceğine yönelik haberlerle 97.448,05 puana kadar yükselmesine karşın bu seviyede tutunamayarak 97.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin haber akışının piyasalar tarafından takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de tüketici güveni ve Çin'de sanayi kesimi karları başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 94.300 puanın destek, 97.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'li yatırımcılar Alman Axel Springer'in yüzde 42,5'ini satın aldı
Kuyumculardan altın uyarısı: 320 lirayı görecek Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi TRT, Süper Lig maç özetlerini yayınlayacak mı? Ersin Düzen'den beIN Sports'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:02:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günü düşüşle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]