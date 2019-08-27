Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

34 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.070 puanlık azalışla 96 bin 30 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7.4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
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