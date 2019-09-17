Son Dakika Haberleri: Borsa, günü düşüşle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Borsa, günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 101.447,39 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 101.447,39 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.142,32 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile orman, kağıt,basım, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile spor oldu.

Analistler, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırı sonrasında Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkelerin varlıklarını negatif etkilediğini kaydetti.

ABD, İran ve Suudi Arabistan yetkililerinden gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, yarın yurt içinde konut satış istatistikleri ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunun, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 ve 105.000'in direnç, 101.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan, Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Kral Selman'dan Aramco'ya yapılan saldırı sonrası ilk açıklama Son Dakika: Benzine 35 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam geldi Galatasaray'ın Avrupa maçlarında sponsoru THY oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 20:11:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsa, günü düşüşle tamamladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]