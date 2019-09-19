Son Dakika Haberleri: Borsa, günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 100.338,77 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 100.338,77 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.591,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,54, holding endeksi yüzde 1,47 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,88 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,33 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, özellikle bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek 100.000-100.500 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Japonya'da enflasyon, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 06:14 Kaynak: AA
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