Borsa günü düşüşle tamamladı
23 dakika önce
Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 678 puanlık azalışla 101 bin 940 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti. - İSTANBUL
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