Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

23 dakika önce

Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,66'lık düşüşle tamamladı. Endeks, 678 puanlık azalışla 101 bin 940 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,12, holding endeksi de yüzde 0,55 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
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