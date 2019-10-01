Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa günü düşüşle tamamladı

31 dakika önce

Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.156 puanlık azalışla 103 bin 876 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
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