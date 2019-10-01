Borsa günü düşüşle tamamladı
31 dakika önce
Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:27 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.156 puanlık azalışla 103 bin 876 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi de yüzde 0,53 değer kaybetti. - İSTANBUL
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