Borsa günü düşüşle tamamladı
1 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 470,32 puanlık azalışla 102 bin 993 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,47 arttı. - İSTANBUL
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