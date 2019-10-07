Son Dakika Haberleri: Borsa günü düşüşle tamamladı
Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 470,32 puanlık azalışla 102 bin 993 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,72 değer kaybederken, holding endeksi de yüzde 0,47 arttı. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 06:24 Kaynak: İHA
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