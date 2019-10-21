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Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 97.324,00 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kaybıyla 97.324,00 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.091,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,09, holding endeksi yüzde 1,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,31 ile taş,toprak en çok gerileyen yüzde 2,25 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 98.526,43 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışların etkisiyle 97.000 - 97.500 bandında dengelendi.

Analistler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatarak, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Soçi'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini ve bu görüşmeden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odak noktasında olduğunu ifade etti.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ile konut satışları verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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