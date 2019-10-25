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Borsa günü düşüşle tamamladı

1 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 100.215,95 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 100.215,95 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 129,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,41 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, Borsa İstanbul'un Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle 28 Ekim'de saat 12.40'dan itibaren 1,5 gün kapalı olacağını anımsattı.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu'nu ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, ABD'de tarım dışı istihdam, ABD ve Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

Fitch Ratings'in 1 Kasım Cuma akşamı piyasalar kapandıktan sonra Türkiye değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:14 Kaynak: AA
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