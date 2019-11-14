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Borsa günü düşüşle tamamladı

7 saat önce

Borsa, günü yüzde 1'lik düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.047 puanlık azalışla 103 bin 780 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
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