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Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,13'lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.205,94 puanlık azalışla 105 bin 382 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,68, holding endeksi de yüzde 1,48 değer kaybetti.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 06:55 Kaynak: İHA
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