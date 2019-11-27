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Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 105.844,47 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 105.844,47 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 138,96 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,40 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,48 ile metal, ana sanayi oldu.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yarın, ABD'deki Şükran Günü dolayısıyla ABD borsasında işlem görülmeyeceğini ve yurt dışı piyasalarda işlem hacminin düşük kalabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 seviyesinin destek, 108.200'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:18 Kaynak: AA
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