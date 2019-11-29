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Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 106.903,68 puandan tamamladı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,21 değer kaybıyla 106.903,68 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 222,49 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,13 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,08 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,18 ile iletişim oldu.

Günü düşüşle kapatmasına karşın haftalık 0,30 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftalık bazdaki yükselişini üst üste 4 haftaya taşıdı. BIST 100 endeksi, böylece Nisan 2018'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme ve enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Avro Bölgesinde büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 108.200 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,75 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 8,55 olan yıllık enflasyonun yüzde 10,97'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:14 Kaynak: AA
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