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Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa, günü yüzde 1,12'lik düşüşle tamamladı.

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Borsa, günü yüzde 1,12'lik düşüşle tamamladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,12'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.214 puanlık azalışla 106 bin 789 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,47, holding endeksi de yüzde 0,52 değer kaybetti. - İSTANBUL

Borsa İstanbul, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:12 Kaynak: İHA
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