Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,71'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,71'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 774 puanlık artışla 108 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 1,38 değer kaybetti. - İSTANBUL