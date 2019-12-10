Borsa günü düşüşle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,71'lik düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 06:16 Kaynak: İHA
Borsa, günü yüzde 0,71'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,71'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 774 puanlık artışla 108 bin 11 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,16, holding endeksi de yüzde 1,38 değer kaybetti. - İSTANBUL
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