Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kaybıyla 111.412,70 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2 değer kaybıyla 111.412,70 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.271,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi yüzde 2,30 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 3,32 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 5,52 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesi sonrası oluşan jeopolitik risklerin, taraflardan gelen açıklamalarla artmaya devam ettiğini söyledi.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de ise ISM imalat dışı PMI, fabrika siparişleri, dış ticaret dengesi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 111.200 ve 110.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: ABD güçleri, Iraklı yetkilileri bilgilendirdi: Çıkmaya hazırlanıyoruz
Washington Post: Süleymani suikastının arkasında Pompeo var ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı Son dakika: Savunma Bakanı Esper, ABD Irak'tan çekiliyor iddialarını yalanladı

Son Dakika Haberleri
22:10 On Numara çekildi (2) - Son Dakika Ekonomi
21:56 On Numara çekildi (1) - Son Dakika Ekonomi
21:18 Türkiye’deki Tesla tutkunlarına yeni umut! - Son Dakika Ekonomi
21:05 Erzincan'da 50 çiftçiye yüzde 75 hibeli sera projesi için imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi
20:28 Moody's: ABD ve İran geriliminin geniş çaplı ekonomik etkileri olabilir - Son Dakika Ekonomi
20:13 Ali Babacan, Erdoğan'ın 'faiz ve IMF' açıklamalarına yanıt verdi: Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım - Son Dakika Ekonomi
17:01 İstanbul'un ardından İzmir'de de simide zam yapılması istendi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:12:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]