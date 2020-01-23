Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa, günü 0,17'lik düşüşle tamamladı.

Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa, günü 0,17'lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 0,17'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 206 puanlık azalışla 122 bin 540 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,06 arttı.

(İHA)

Borsa İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ve eşi trafik kazasında yaralandı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığından "iğne kör etti" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır Görüntüler infial yarattı! Belediye aracıyla köpeği ezdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 00:47:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]