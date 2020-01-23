Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü 0,17'lik düşüşle tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:20 Kaynak: İHA
Borsa, günü 0,17'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 0,17'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 206 puanlık azalışla 122 bin 540 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,06 arttı.
(İHA)
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