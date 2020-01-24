Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 122.141,75 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,33 değer kaybıyla 122.141,75 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 398,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,37 değer kaybetti.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,57 ile orman kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 1,56 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, günün düşüşle tamamlamasına karşın, endeks haftalık bazdaki yükseliş rallisini 12 haftaya çıkardı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı bu yılın ilk Enflasyon Raporu, imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 119.700 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün orta vadeli görünüm açısından önemli direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:16 Kaynak: AA
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