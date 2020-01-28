Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü 0,29'luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü 0,29'luk düşüşle tamamladı. Endeks, 348 puanlık azalışla 119 bin 801 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

(İHA)