Borsa, günü düşüşle tamamladı
23 dakika önce
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 119.689,48 puandan tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:39
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