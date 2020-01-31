Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 119.140,08 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kaybıyla 119.140,08 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 709,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,82 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile iletişim oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, Çin'de dış ticaret verileri, ABD ve Avrupa'da açıklanacak PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 119.000 puanın destek konumda bulunduğunu bildirdi.

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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 06:18 Kaynak: AA
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