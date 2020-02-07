Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybıyla 121.015,14 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.268,73 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,06, holding endeksi yüzde 0,73 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,26 ile spor, en fazla kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme, Çin'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 123.900 direncinin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve yeni zirvelerin gündeme gelebileceğini, 121.000 ve 120.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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