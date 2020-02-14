Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 120.151,44 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 120.151,44 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 389,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 13,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75 azalırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,64 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 121.580,54 puanı gören BIST 100 endeksi, 120.500-121.000 dar bandı içinde dengelendi.


Analistler, Suriye ile ilgili gelişmelerin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, yayımlanan şirket bilançoları nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade etti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının takip edileceğini, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktaran analistler, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası toplantı tutanakları, Japonya'da büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul, Japonya, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:16 Kaynak: AA
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