Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 119.574,10 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 119.574,10 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.217,76 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,86, holding endeksi yüzde 1,46 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,25 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,40 ile menkul kıymet, yatırım ortalığı oldu.

Koronavirüs salgını kaynaklı endişelerle birlikte dünya borsalarında görülen düşüşlere paralel olarak BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve ABD'de Üretici Fiyat Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 122.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin 3'te 2'si faizlerde indirim bekliyor.

Buna göre, 7 ekonomist, politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) herhangi bir değişiklik beklemezken, 14 ekonomist 25-75 baz puanlık faiz indirimi yapılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 3'ü 75 baz puan, 9'u 50 baz puan ve 2'si de 25 baz puan indirim olacağını öngörüyor.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:18 Kaynak: AA
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