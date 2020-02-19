Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

14 dakika önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 119.196,09 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,32 değer kaybıyla 119.196,09 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 378,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,50, holding endeksi yüzde 0,81 azaldı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 16,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,05 ile bilişim oldu.

Uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak döviz kurlarındaki artışın negatif etkisiyle BIST 100 endeksinde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının izleneceğini aktardı.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 118.200 seviyesinin destek, 121.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:24 Kaynak: AA
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