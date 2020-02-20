Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

7 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,98 değer kaybıyla 115.642,04 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.554,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 4,22, holding endeksi yüzde 3,86 azaldı. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise yüzde 18,45 ile spor oldu.

Analistler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin tedirginliklerle pay piyasalarında satış baskısının arttığını, banka hisseleri öncülüğünde bu düşüşün ivme kazandığını belirtti.

Yarın yurt içinde Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye için yapması beklenen değerlendirmenin, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 ve 112.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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