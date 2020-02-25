Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 114.364,53 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kaybıyla 114.364,53 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 424,68 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,60 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,61 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile ulaştırma oldu.

Analistler, Suriye ile ilgili gelişmeler ve koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının takip edildiğini belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de 1. el konut satışları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 113.400 seviyesinin destek, 117.200 puanın direnç konumunda olduğunu aktardı.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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