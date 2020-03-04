Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 110.785,38 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kaybıyla 110.785,38 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 421,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,12 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 4,37 ile ulaştırma oldu.

Analistler, koronavirüs salgını sebebiyle başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının faiz indirmesiyle pay piyasalarında karışık bir seyir gözlemlendiğini ifade etti.

İtalya'da hükümetin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik önlemler çerçevesinde ilk ve orta dereceli tüm okullar ile üniversitelerin kapatılmasını görüştüğünü bildirmesinin endişeleri artırdığını belirten analistler, konuyla ilgili haber akışının takip edileceğini aktardı.

Analistler, yarın yurt dışında ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 112.500 seviyesinin direnç, 107.200'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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