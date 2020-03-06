Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
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Borsa, günü düşüşle tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,98 değer kaybıyla 109.600,53 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,98 değer kaybıyla 109.600,53 puandan tamamladı.


BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.214,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 2,91 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,91 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 4,81 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgını endişeleri ile küresel pay piyasalarındaki güçlü satıcılı seyrin, Borsa İstanbul'da da etkili olduğunu belirterek, bu gece yarısından itibaren başlayan ateşkes sürecinde Suriye'deki gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve beklenti anketi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme ve sanayi üretimi, Japonya'da büyüme verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, ABD Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından piyasaların ECB'ye odaklandığını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.200'ün destek 112.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:18 Kaynak: AA
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