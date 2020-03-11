Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.966,27 puandan tamamladı.



BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 96,24 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 2,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,63 ile ticaret, en çok gerileyen yüzde 8,70 ile spor oldu.

Analistler, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesi ve özellikle Avrupa'da vaka sayısındaki hızlı artışın piyasaları negatif etkilediğini bildirdi. Salgının küresel ekonomiye vereceği hasar ile ilgili belirsizliklerin dünya borsalarında oynaklığı artırdığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.500 seviyelerinin destek, 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.