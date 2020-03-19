Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı
6 saat önce
Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,45'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 381,22 puanlık azalışla 85 bin 195 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,01 arttı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:30 Kaynak: İHA
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan hayati uyarı: Bu hastalık tehlikeli Son 24 saatte yapılan 1981 koronavirüs testinden 168'i pozitif çıktı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı