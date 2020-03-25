Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,25'lik düşüşle tamamladı.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,25'lik düşüşle tamamladı. Endeks, 223,19 puanlık azalışla 89 bin 63 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 13 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,32 arttı. - İSTANBUL