Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kaybıyla 114.808,56 puandan tamamladı.

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 985,03 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,9 milyar lira olarak gerçekleşti.


Bankacılık endeksi yüzde 0,89, holding endeksi yüzde 1,78 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 5,80 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD'nin vaka sayısında artışın önüne geçemediği bazı eyaletlere yönelik yeniden kapatmaların gündeme gelmesiyle risk iştahının azaldığını belirterek, ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğunu ifade etti.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi verilerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Bej Kitap, ABD'de enflasyon Çin'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla 15 Temmuz Çarşamba günü yurt için piyasaların kapalı olacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin 2020 sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 17,5 milyar dolar açık olarak gerçekleşti. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentileri 13 milyar dolar ile 25 milyar dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ise mayısta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 28,7 azalmasını bekliyor.

Mayısta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise yıllık bazda yüzde 19,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi
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