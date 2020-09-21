Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kaybıyla günü 1.087,03 puandan tamamladı.

Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,24 değer kaybıyla günü 1.087,03 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,94 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 2,40 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,04 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,47 ile madencilik oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumlar, Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.085 seviyesinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Madencilik, Holding, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 18:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne yaptırım tepkisi: Bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı
İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı İstanbul'da yeni baro için 2 bin imza toplandı         
00:44
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi         
23:18
2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var         
23:03
Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı         
22:29
Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti         
21:56
Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi         
20:21
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı         
19:04
ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı         
18:27
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı 300'den fazla filin ölüm nedeninin kirli sular olduğu ortaya çıktı         
16:57
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 01:02:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei