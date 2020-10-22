Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,09 değer kaybederek günü 1.198,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,74 ve holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,03 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu arada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 10,25'te sabit bırakırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki farkın 300 baz puan olarak belirlenmesine karar verdi.

Analistler, ABD'de teşvik paketi belirsizliği ve dünya çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının küresel risk iştahını azalttığını belirterek, bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden tartışmasının takip edileceğini aktardı.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.215 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.