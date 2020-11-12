Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

12.11.2020 18:19
Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kaybederek günü 1.271,75 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,58 değer kaybederek günü 1.271,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 55,2 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,07 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,43 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi gün içinde 1.303,81 puan ile tarihi zirvesini gördü.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Michigan Üniversitesi Güven Endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.320 seviyesinin direnç, 1.220 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin eylülde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 8,7 artmasını bekliyor. Eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,3 artacağı tahmin ediliyor.

Borsa İstanbul, Yatırım, Holding, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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