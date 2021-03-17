Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

17.03.2021 19:11
Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybederek günü 1.562,11 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,53 değer kaybederek günü 1.562,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,31 puan azalırken, toplam işlem hacmi 24,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,29 ve holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,72 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,82 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gün içinde 1.589,47 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen satışlarla 1.560,00-1.565,00 bandında dengelendi.

Analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, yüzde 1,66 seviyelerine yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarının da küresel ölçekte risk iştahını azalttığını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söyledi.

Bugün saat 21.00'de açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ile yapılacak projeksiyonlar ve yönlendirmelerin piyasalar için önemli olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.600 puanın direnç, 1.550'nin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan artırılacağını tahmin ediyor.

Şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi yüzde 17'de sabit bırakılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Joe Biden, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa işkence yapan 6 kişi idama mahkum edildi 6'ncı kez maskesiz yakalanan vatandaş, "Takmayı unutmuşum" diyerek kendini savundu Cani katil 17 yaşındaki genç kızı boğazından bıçaklayarak öldürdü Son Dakika: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı AK Partili Alpay Özalan, HDP'li Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı Eski AK Partili vekil HDP'li ismin vekilliğinin düşürülmesini protesto etti, görevliler gelip salondan çıkardı Bülent Uygun: Atatürk mezarından kalksa Erdoğan'ı alnından öper Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
"Ailem bana inanmadı" diyen kepçe operatörü üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi         
19:16
Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada Kazada savrulan otomobilin çarptığı kadın öldü, annesi yaralandı! Feci anlar kamerada         
19:13
UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak UEFA'dan çarpıcı EURO 2020 kararı! Şartı kabul etmeyen ülkelerde maç oynanmayacak         
18:55
Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu Kayıp olarak aranan adamın cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
18:29
Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi Yozgatlı vatandaşın tasarladığı enteresan maske görenleri şaşkına çevirdi         
17:45
Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir Bilim Kurulu toplandı! Normalleşme adımlarının bazılarının geri alınması konusunda tavsiye kararı çıkabilir         
17:18
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar Meclis'te tansiyon yüksek! Vekilliği düşürülen Gergerlioğlu ve HDP'li vekiller salonu terk etmedi, slogan atıyorlar         
16:16
Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Moussa Marega ile sezon sonu için anlaşma sağladı         
15:46
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bulunan dev altın rezervi için ilk adım atıldı         
15:33
Yasak aşk yaşayan adamın Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı         
14:12
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor         
12:30
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 19:25:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei