Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa, günü düşüşle tamamladı

26.03.2021 18:17
Borsa, günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kaybederek günü 1.382,15 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,88 değer kaybederek günü 1.382,15 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,20 puan azalırken, toplam işlem hacmi 22,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,26, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,19 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 2,69 ile madencilik oldu.

Analistler, haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporu, İngiltere'de büyüme, dünya genelinde açıklanacak PMI başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa, günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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