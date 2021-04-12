Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 değer kaybederek günü 1.375,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,98 ve holding endeksi yüzde 1,56 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,46 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 6,41 ile turizm oldu.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini belirterek, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Çin'de dış ticaret, Almanya'da ZEX Ekonomik Beklenti Endeksi'nin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.