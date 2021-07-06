Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,72 değer kaybederek günü 1.382,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,76 ve holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,34 ile ulaştırma oldu.

Analistler, yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları ve Almanya'da sanayi üretiminin takip edileceğini belirtti.

Küresel pay piyasalarında ülke ve sektör bazlı ayrışmaların arttığını, altın ve petrol fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin de dikkati çektiğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç, 1.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.