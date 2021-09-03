Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,71 değer kaybederek günü 1.468,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,45 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,54 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de beklentilerden kötü gelen tarım dışı istihdam verisi sonrasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indiriminde aceleci davranmasının beklenmediğini belirtti.

Haftaya yurt içinde Hazine nakit dengesi, iş gücü istatistikleri, reel efektif döviz kuru ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Avro Bölgesinde büyüme, ABD Merkez Bankası'nın açıklayacağı "Bej Kitap" raporu, Çin'de ve Almanya'da enflasyonun takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.490 puanın direnç, 1.455 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.