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Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika

Borsa günü düşüşle tamamladı

15.09.2021 18:14
Borsa günü düşüşle tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek günü 1.423,97 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,73 değer kaybederek günü 1.423,97 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,13, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,26 ile madencilik oldu.

Analistler, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle risk iştahının azaldığını söyledi.

Yarın veri gündeminde yurt içinde özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Japonya'da dış ticaret verileri, ABD'de perakende satışlar ile haftalık işsizlik başvurularının öne çıktığını belirten analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın piyasaların odak noktasında olacağını ifade etti.

Lagarde'ın konuşmasında varlık fiyatlarını etkileyebilecek etkenlerin olarak öne çıkabileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Borsa İstanbul, Madencilik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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