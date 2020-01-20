Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika Ekonomi

Borsa günü rekorla tamamladı

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa günü rekorla tamamladı, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kazancıyla 122.619,77 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.145,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 11,4 milyar lira ile rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 0,93, holding endeksi yüzde 0,88 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,91 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,22 ile spor oldu.


Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da, olumlu seyreden küresel risk iştahına paralel yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi,122.925,97 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu 122.619,77 puana taşıdı.

Analistler, yarın Japonya Merkez Bankası faiz kararı ve Almanya'da ZEW endeksleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 122.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu,119.400 puanın destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 06:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Son Dakika: Türk Telekom'dan internet erişimi açıklaması: Saat 18.45'te problem tamamen sona ermiştir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 00:39:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Borsa günü rekorla tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]