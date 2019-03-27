Borsa Günü Sert Düşüşle Tamamladı
17 dakika önce
Borsa, günü yüzde 5,67'lik sert düşüşle tamamladı.
Borsa, günü yüzde 5,67'lik sert düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,67'lık sert düşüşle tamamladı. Endeks, 5.523 puanlık azalışla 91 bin 855 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi de yüzde 5,38 değer kaybetti. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:18 Kaynak: İHA
Merkez Bankasının Hamleleri Sonrası Dolar Düşüşe Geçti
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 2 Milyon Dolarlık Hibe
Yayın Hayatına Ara Veren Flash TV'de Toplu İşten Çıkarmalar Başladı!
Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu