Son Dakika Haberleri: Borsa Günü Sert Düşüşle Tamamladı

Borsa Günü Sert Düşüşle Tamamladı

17 dakika önce

Borsa, günü yüzde 5,67'lik sert düşüşle tamamladı.

Borsa Günü Sert Düşüşle Tamamladı, System.String[]
Borsa, günü yüzde 5,67'lik sert düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 5,67'lık sert düşüşle tamamladı. Endeks, 5.523 puanlık azalışla 91 bin 855 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 11,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 7,62, holding endeksi de yüzde 5,38 değer kaybetti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:18 Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi
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